Local Corpo encontrado à deriva no rio Tejo Por

Um corpo apareceu a boiar no rio Tejo, na noite deste sábado, pelas 21h00, desconhecendo-se as causas da morte.

De acordo com o Diário de Notícias, que cita fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o corpo apareceu a boiar junto à Avenida do Mar, no Barreiro.

Com as razões da morte a serem ainda desconhecidas, a equipa de emergência limitou-se a confirmar o cadáver.

No local estiveram com seis veículos e 14 operacionais dos bombeiros, além do INEM, Polícia Marítima e PSP.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar