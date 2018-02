Local Corpo encontrado em barragem no rio Guadiana Por

O corpo de um homem foi encontrado, este sábado, na barragem de Pedrógão, no rio Guadiana, na zona de Insua, concelho de Serpa e distrito de Beja.

De acordo com fonte da GNR, em declarações à agência Lusa, o alerta foi dado por um popular na manhã deste sábado, tendo avistado o corpo envolto em redes de pesca.

A Polícia Judiciária deslocou-se ao local para iniciar uma investigação do sucedido, registado na freguesia de Pias.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, além da PSP, estiveram também no local a GNR, um veículo e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários da Moura, para resgatarem o corpo das águas.

