“O coraçãozinho está muito bem”, diz Fernanda ao lado de Pinto da Costa

Pinto da Costa e Fernanda Miranda voltaram a aparecer juntos no espaço público. O líder do FC Porto, que já foi casado com a brasileira, foi ao Coliseu do Porto, nesta quinta-feira à noite, na companhia da jovem.

“O coraçãozinho está muito bem”, garantiu Fernanda Miranda, em declarações ao Jornal de Notícias (JN).

Pinto da Costa e Fernanda Miranda reaproximaram-se e já aparecem juntos, outra vez, publicamente, sendo de esperar que a brasileira possa marcar presença, neste fim de semana, no Estádio do Dragão, na tribunal presidencial ao lado do líder portista.

Sem esconder que atravessa “um bom momento”, Fernanda Miranda destacou ainda que a vida lhe corre “bem” a nível profissional também depois de ter lançado uma linha de sapatos.

“A nível profissional estou cheia de projetos, novidades, estou super contente com a Mi-Môh.”

Pinto da Costa e Fernanda Miranda, recorde-se, separaram-se no final de 2016, sendo que o divórcio foi assinado em 2017.

Depois da separação, a brasileira manteve-se discreta e não comentou a relação que tinha tido com o presidente do FC Porto.

Depois da separação, o dirigente portista apareceu em algumas ações públicas na companhia de Cláudia Campo, tendo também estado publicamente em algumas iniciativas com uma médica.

A verdade é que, Pinto da Costa reapareceu agora com Fernanda Miranda.

Ambos assistiram ao espetáculo “As canções de Leonard Cohen”, no Coliseu do Porto.

