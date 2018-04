Desporto “Ficaria muito contente por continuar no Wolverhampton”, diz Rúben Neves Por

Em entrevista ao ‘The Guardian’, Rúben Neves afirmou esta segunda-feira que gostaria de continuar no Wolverhampton na próxima temporada, além de confessar que sonha representar Portugal no Mundial’2018, na Rússia.

“Será a minha época de estreia na Premier League, é o lugar que o Wolverhampton merece e os adeptos merecem também. Sou feliz aqui e, se possível, gostaria de fazer o meu primeiro ano na Premier League neste clube. Honestamente, adoro estar aqui, adoro ‘os rapazes’ e ficaria muito contente por continuar”, disse o antigo médio do Porto.

A promoção foi assegurada no sábado passado, fruto do empate do Fulham. A festa aconteceu este domingo, com nova vitória, mas Rúben Neves já aponta ao próximo objetivo.

“Queremos ser campeões. Faltam-nos três jogos, portanto vamos trabalho para isso acontecer. Está a ser tudo muito bom para mim, quando cheguei, cheguei para melhorar e ajudar o clube. Conseguimos a subida e isso é o mais importante”, garantiu.

Rúben Neves foi uma das figuras da excelente campanha do equipa de Nuno Espírito Santo, tendo capitaneado os ‘wolves’ em cinco ocasiões e apontado seis golos – curiosamente, todos de fora da área. A presença no Mundial’2018 seria, por isso, o culminar de uma temporada fantástica.

“Claro que todos os jogadores pensam nisso. Estou focado no ‘aqui e agora’ mas depois gostaria de ir ao Mundial e ficaria feliz com isso. A Federação tem a ‘Wolves TV’ e, por vezes, os jogos são transmitidos na ‘Sky Sports’, portanto podem ver-me em ação. Mandaram-me uma mensagem a dar os parabéns pela promoção mas nada mais que isso”, concluiu.

Recorde-se que o internacional português está nomeado para o melhor jogador do ano do Championship, sendo já figura no melhor onze da competição. Os adeptos dos ‘wolves’ estão rendidos ao médio, sendo que criaram um cântico especial, onde dizem que “Rúben Neves é melhor que Zidane“.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar