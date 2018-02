Nas Notícias “Contem sempre comigo”, diz Passos Coelho Por

Pedro Passos Coelho está de saída da liderança do PSD mas tratou de deixar uma mensagem de união ao partido laranja e explicou aos novos dirigentes que podem contar com ele. “Contem sempre comigo (…) como contaram sempre até aqui”, disse o antigo primeiro-ministro. Veja o vídeo.

“Contem sempre comigo. Eu cá estarei para ajudar a fazer, agora mais ajudar a fazer do que a fazer [risos] o que é preciso. Contem sempre comigo para esse efeito, como contaram sempre até aqui”, explicou, salientando.

“Os protagonistas agora são outros, como se costuma dizer”, referiu.

E acrescentou: “Não vamos andar, como se costuma dizer, a armar ao pingarelho”, explicou, dizendo que “há muita gente fantástica no PSD” e que, “independentemente de proximidades pessoais, acrescenta muito ao projeto do partido”.

“Há muita gente fantástica no PSD”

O ainda líder partidário negou divisões internas no PSD e avisa que estas terminaram “nas eleições diretas”.

“Agora não vai começar a divisão do PSD. A divisão do PSD acabou nas eleições, agora vai começar o processo de união do PSD e de construção de um caminho novo. Cabe a iniciativa a quem ganhou, mas não se pode excluir quem perdeu”, afirmou Passos Coelho, na tomada de posse dos órgãos concelhios do PSD-Lisboa.

Veja o vídeo:

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar