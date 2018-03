Motores Conhecidos participantes no prólogo do ‘Mundial’ de Resistência Por

Foi revelada a lista provisória dos participantes no prólogo do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que terá mais lugar no circuito francês de Paul Ricard.

A lista divulgada pelo ACO inclui 35 carros repartidos pelas quatro categorias – nove são LMP1 (sete protótipos não híbridos), sete LMP2, dez GTE Pro e nove GTE AM –, sabendo-se já que a Toyota já confirmou a sua presença com os seus dois TS050 Hybrid entregues a Sebastien Buemi, Mike Conway, José Maria Lopez e Alexander Wurz, já que Kamui Kobayashi e Kazuki Nakakima estão ausentes por estarem a participar na prova de Super GT japonês em Okayama no mesmo fim de semana. Fernando Alonso também não estará presente, pois está a participar no Grande Prémio do Bahrain.

A Rebellion também não falta à chamada, estando presente com os seus R13 a serem entregues a André Lotterer, Neel Jani, Bruno Senna, Mathias Beche, Gustavo Menezes e Thomas Laurent.

Igualmente presente estará a Dragonspeed, que confia o seu BR1-Gibson a Henrik Hedman, Ben Hanley e Ranger Van der Zande, enquanto a SMP Racing deveria alinhar com os seus dois protótipos, embora sem confirmar com que pilotos. A CEFC TRSM Racing deverá comparecer com os seus Ginetta LT P1, guiados por Charles Robertson e Oliver Rowland.