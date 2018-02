Desporto Vídeo: Confrontos no dérbi do Minho fazem oito feridos Por

O dérbi do Minho, que opõe o Vitória de Guimarães ao Sporting de Braga está já em andamento e marcado por confrontos entre adeptos à entrada para o estádio. Cerca de 30 adeptos do Braga foram para a esquadra. Há registo de oito feridos.

O duelo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga provocou desacatos entre adeptos à entrada para o Estádio Afonso Henriques.

Os confrontos terão começado junto ao quartel, quando 30 adeptos do Braga se cruzaram com um grupo de apoiantes vimaranenses. A confusão instalou-se com lançamento de garrafas, pedras e outros materiais.

De acordo com o Diário de Notícias, a Polícia de Segurança Pública foi obrigada a disparar tiros de shotgun para dispersar a confusão.

Os feridos são ligeiros, tendo sido assistidos no quartel dos bombeiros e nas instalações da PSP. Dois deles foram transportados para o hospital de Guimarães.

Veja o vídeo do momento da detenção de dezenas de adeptos. Alertamos para a linguagem inapropriada.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar