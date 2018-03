Local Confrontos entre grupos causa feridos em Loures Por

Dezenas de pessoas, armados com paus, facas e barras de ferro, invadiram um restaurante em Loures e agrediram várias pessoas. Seis ficaram feridas, três das quais em estado grave.

O ‘cenário de terror’ aconteceu no Prior Velho, quando um grupo com dezenas de elementos parou várias carrinhas na estrada, impedindo a circulação, e de onde saíram agressores com capuzes e panos pretos a tapar a cara.

O grupo de agressores entrou no restaurante ‘Mesa do Prior’ e na churrasqueia ‘Brasa do Prior’ – pertencente ao mesmo dono – tendo agredido vários clientes e funcionários, além de provocarem estragos no estabelecimento.

De acordo com a TVI, o incidente deverá tratar-se de um ajuste de contas entre dois grupos, os ‘motards’ dos ‘Hell’s Angels’ e os nacionalistas da ‘Nova Ordem Social’.

Quando as autoridades chegaram ao local, já o grupo de agressores se tinha posto em fuga.

Até ao momento, há registo de seis feridos, três dos quais em estado grave, alvos de agressão com arma branca.

17 PARTILHAS Partilhar Tweetar