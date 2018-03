Motores Confirmado o regresso de Fabrizio Giovanardi no WTCR Por

Aquilo que se esperava poder acontecer vai mesmo concretizar-se com o regresso de um dos melhores pilotos de carros de turismo à atividade, depois do Team Mulsanne ter confirmado Fabrizio Giovanardi num dos seus Alfa Romeo Giulietta TCR.

O veterano piloto italiano de 51 anos, que recentemente participou nuns testes que a equipa Romeo Ferraris realizou em Monza, tem um palmarés impressionante, com dois títulos transalpinos de Superturismo, um título espanhol de carros de turismo, dois britânicos e dois europeus.

Será o regresso de Giovanardi à ribalta do automobilismo mundial depois da sua participação no WTCC pela Alfa Romeo em 2005 e 2006, mostrando-se entusiasmado por participar na nova Taça do Mundo de Carros de Turismo: “Tive o prazer de guiar o carro recentemente e fiquei bastante impressionado. Para mim será um regresso à cena mundial e o meu desejo de vencer está intacto. Fiquei já muito entusiasmado pelo começo em Monza ao volante de um Alfa Romeo Giuletta TCR da Romeo Ferraris”.