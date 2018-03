Nas Notícias Confirmada vítima mortal na derrocada em Sintra Por

A Autoridade Marítima Nacional confirmou que há uma vítima mortal, na derrocada de uma falésia na Praia da Ursa, em Almoçageme. Outra pessoa ficou ferida com gravidade e há ainda três feridos ligeiros.

A vítima mortal é um homem de nacionalidade brasileira, que tinha 40 anos. Ficou ferido com gravidade, foi sujeito a manobras de reanimação e acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo avança a agência Lusa, que cita fonte da Câmara Municipal de Sintra, vítima mortal e o ferido grave integravam um grupo de cinco pessoas, que estavam acampados.

Há ainda três feridos ligeiros que, de acordo com a Capitania do Porto de Cascais, abandonaram o local pelo próprio pé.

Estão a prestar assistência a Polícia Marítima, que coordena as operações, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

