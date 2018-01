Confira a chave do Euromilhões (sorteio de sexta-feira, 19 de janeiro)

Já saiu a combinação vencedora para um Euromilhões que, esta sexta-feira, dia 19 de janeiro, tem um jogo um esplêndido jackpot de 74 milhões de euros.

Há várias semanas que o grande prémio se tem recusado a sair, acumulando de sorteio para sorteio até chegar ao valor do jackpot de hoje.

E a combinação que vale esses 74 milhões de euros é formada pelos números 03, 08, 17, 44 e 50, acompanhados pelas estrelas 02 e 07.

Sorteio: 006/2018 Data: 19/01/2018 Números: 03, 08, 17, 44 e 50 Estrelas: 02 e 07

É de recordar que o PT Jornal publica as chaves em última hora, após a consulta de vários canais oficiais.

Cabe aos apostadores consultarem as plataformas oficiais para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios.

Prémios que, em Portugal, estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, quando forem de valor superior a 5000 euros, nos termos da legislação em vigor.

O sorteio de terça-feira pode não ter feito totalistas, mas houve vários apostadores com motivos para sorrir.

Quatro apostadores, todos com boletim registado no estrangeiro, repartiram o segundo prémio, com cerca de 228 mil euros para cada um.

O terceiro prémio saiu a cinco apostadores (nenhum registado em Portugal), valendo 42 mil euros por boletim.

Em território nacional foram registados quatro dos 19 boletins com combinação para o quarto prémio, a rondar os 5500 euros.

Veja o vídeo do sorteio:

17 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!