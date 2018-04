Cultura Concurso de fotos mostra a beleza dramática do nascimento Por

A Associação Internacional dos Fotógrafos de Parto divulgou as melhores fotos do ano. São imagens intensas que mostram a beleza e a dor, em simultâneo, das mães em trabalho de parto e dos bebés que acabam de chegar ao mundo.

São cada vez mais os profissionais que se especializam neste momento muito concreto da vida, ou melhor, o preciso momento em que a vida começa.

Daí surgiu uma associação (IAPBP, na sigla internacional) que tem organizado um concurso que distingue as melhores fotos dos instantes do nascimento, a começar pelas dores de parto e a terminar na emoção com que a família recebe o novo membro.

As imagens são tão poderosas que é praticamente impossível escolher ‘a melhor’. Mas alguém tinha de vencer…

O grande prémio foi atribuído à belga Marijke Thoen, autora de ‘O espantoso primeiro encontro dos irmãos’.

A norte-americana Rebecca Coursey venceu a categoria de ‘Trabalho de parto’.

Na categoria de ‘Parto’, o prémio foi para a brasileira Daniela Justus, também distinguida na categoria ‘Detalhes do nascimento’.

Esther Edith, dos EUA, venceu em ‘Pós-parto’.

