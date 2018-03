Desporto “Conceição, como Pedro, quando viu o lobo… recuperou Casillas”, escrevem em Espanha Por

O jornal Marca dedica, esta sexta-feira, na sua publicação online, um artigo à ‘nova vida’ de Casillas no FC Porto, depois de 14 jornadas passadas na sombra das redes de José Sá. A explicação, escreve o jornalista, é apenas por questões económicas.

“Sérgio Conceição não teve outra opção que render-se às evidências: Iker Casillas era, e é, o melhor guarda redes do FC Porto”, começa por escrever Alberto Rubio, para quem o desaparecimento do guardião espanhol tem apenas uma razão: a questão económica.

O jornalista sublinha que não se trata de uma “paranóia”, e sustenta a sua tese dizendo que Casillas foi relegado para o banco de suplentes depois do melhor início de temporada da carreira, com 504 minutos sem sofrer golos.

“A delicada situação financeira do FC Porto – aliada ao elevado salário de Casillas – convidava a forçar a sua saída no mercado de inverno. A sua presença no banco converteu-se na ‘desculpa perfeita'”, refere.

A ‘cinzenta’ exibição de José Sá frente ao Liverpool foi o mote perfeito para o regresso do guarda-redes espanhol, depois de um início de época que ditou a conquista de 22 em 24 pontos possíveis. Chegada a fase das decisões, o Alberto Rubio sublinha que “não há dúvidas”.

“Conceição, como Pedro, quando viu o lobo… recuperou Casillas. Se queria lutar por títulos, seria melhor fazê-lo com o seu melhor guarda-redes. Por muitos contos que vendam, não há dúvidas: Casillas”, remata.

O FC Porto defronta o Sporting esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, num encontro repleto de emoção e pressão, preponderante nas contas do título de campeão.

