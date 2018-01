Conceição Lino põe Júlia Pinheiro na ordem durante debate sobre Supernanny

O debate que a SIC organizou a propósito do Supernanny teve um momento inesperado quando a moderadora, Conceição Lino, interrompeu Júlia Pinheiro para a corrigir publicamente.

Júlia Pinheiro, na qualidade de diretora de conteúdos da estação, estava a fazer a defesa do programa com base no “amor”.

“Os pais estão movidos por essa força. Estes pais amam profundamente os filhos. Há muito amor nestas casas”.

Só que não é pelo “amor” que o Supernanny tem gerado polémica, como lembrou Conceição Lino, interrompendo Júlia Pinheiro.

“O amor não é posto em causa, é a competência dos pais”.

Júlia Pinheiro, a que mais defendeu a honra da SIC ao longo do debate, ficou calada, até porque a intervenção passou para Rosário Farmhouse (presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens).

No final, Conceição Lino lá acabou por defender a estação para a qual trabalha ao anunciar que o Supernanny vai continuar “pondo a tónica na ajuda que pode dar aos pais”.

Nas redes sociais, vários internautas iam criticando a SIC pelo “pseudo-debate” em torno de um formato polémico.

