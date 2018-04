Desporto Conceição comenta arbitragem: “Entristece-nos porque têm errado mais contra nós” Por

O FC Porto visita amanhã o Estádio da Luz para defrontar o Benfica, num clássico decisivo para as contas do título. Na antevisão do encontro, Sérgio Conceição voltou a falar sobre os erros da arbitragem mas sublinhou, contudo, que não preparou a equipa “para o ponto, mas sim para os três pontos”.

Na conferência de antevisão do clássico decisivo para as contas do título, o técnico dos ‘dragões’ voltou a referir que a equipa tem sido vítima de alguns erros de arbitragem.

Ainda que não tenha falado muito sobre o assunto, Sérgio Conceição considerou que “vão haver sempre erros de arbitragem”.

“Aquilo que foi feito pela arbitragem toda a gente sabe. Vão haver sempre erros de arbitragem. A nós entristece-nos porque têm errado mais contra nós”, afirmou. “Se fosse estrangeiro e estivesse em Portugal, via as primeiras páginas dos jornais e perguntava-me ‘o Benfica vai jogar contra quem?'”, disse ainda Conceição, em alusão aos assuntos discutidos na comunicação social.

O técnico portista admitiu que “vai ser um bom jogo, por aquilo que são os pontos na tabela, as duas melhores equipas”.

“É um jogo importante, sem dúvida, para as duas equipas. À medida que caminhamos para o final, os pontos são decisivos. Não vamos fugir ao que foi a preparação do jogo, ir à casa do rival e ganhar os três pontos. (…) Os jogos são preparados com o intuito de ganhar. Ninguém tem uma estratégia para empatar. Preparámos o jogo não no sentido de ir buscar o ponto, mas sim os três pontos”, assumiu.

Sobre as proibições impostas pelo Benfica aos adeptos portistas, com a entrada de certos adereços a estar interdita, Sérgio Conceição considerou que “tudo serve para aquilo que são as estratégias para se ganhar um jogo”, mas reforçou que gosta de “ter os adeptos do FC Porto com tudo aquilo que é a sua paixão desde o início do jogo”.

O técnico dos ‘dragões’ não confirmou a utilização de Corona e Marega, ambos em dúvida devido a lesão.

