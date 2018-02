Competisport focada nos pontos

Depois de um teste produtivo com os pneus da MRF Tyres na região de Arganil, a equipa Competisport tem tudo a postos para a sua primeira prova do ano; o Rali Serras de Fafe.

Nesta prova que é a primeira do Campeonato de Portugal de Ralis, do European Rally Trophy e da Taça FPAK de Ralis, a equipa do Cartaxo centra as duas atenções nesta última competição, alinhado mais uma vez com a dupla Luís Mota e Alexandre Ramos num Mitsubishi Lancer Evo IX.

Em Arganil Luís Mota procurou os melhores compromissos do Mitsubishi em pisos de terra ao mesmo tempo que analisou os vários compostos de pneus da MRF. Dados que são essenciais para a prova da Demoporto, que se disputa já no próximo fim de semana.

Os objetivos da equipa ribatejana são bem claros, como faz questão de frisar o seu responsável, André Mota: “Vamos para Fafe focados essencialmente em amealhar pontos. É um rali que o Luís conhece bem, está num tipo de piso que se enquadra bem, pelo que só podemos estar motivados num bom resultado, mas com noção que não será tarefa fácil, pois o rali será bem competitivo. Após o teste, o nosso EVO IX foi algo de uma profunda revisão, de forma a nada falhar pois trata-se de um rali que é exigente e onde as mecânicas dos carros são postas à prova”.