Colega de Astori deixa mensagem arrebatadora

Ricardo Saponara, companheiro de David Astori na Fiorentina, prestou uma sentida homenagem ao defesa central de 31 anos, ao publicar uma mensagem que está a comover os adeptos de futebol em todo o mundo.

David Astori foi encontrado sem vida este domingo, aos 31 anos, num quarto do hotel onde a equipa se encontrava a estagiar.

O mundo do desporto deu as mãos em homenagens ao internacional italiano com Ricardo Saponara, companheiro de equipa de Astori, a prestar-lhe um tributo arrebatador.

“Capitão, meu capitão. Porque não desceste para tomar o pequeno almoço connosco? Porque não apanhaste os sapatos de fora do quarto do Marco Sportielo [guarda-redes da equipa] e bebeste o teu sumo de laranja, como de costume?”, começa por escrever.

“Agora vão-nos dizer que a vida continua, que devemos olhar em frente, mas como será sem a tua presença? Quem chegará todas as manhãs à cafetaria, aquecendo-nos com o seu sorriso?”

A mensagem sensível de Saponara passeia depois em detalhes da vida da Astori na cidade de Florença, onde o defesa italiano debatia os restaurantes, comentava filmes e séries com o os companheiros de equipa.

“Vem, volta. Volta para Florença. (…) Sai desse maldito quarto, estaremos à sua espera para o treino de amanhã”, recorda.

“Na vida, há pessoas que conheces sempre mas com quem nunca estabeleces laços, e depois estão os ‘Davids’, que te acolhem imediatamente. (…) Onde quer que estejas agora, continua a defender o nosso objetivo e a ilumar o nosso caminho, através da linha defensiva. Capitão, meu capitão. Para sempre, meu capitão”, remata Saponara.

A morte de David Astori provocou inúmeras reações dentro do mundo futebolístico, com Gigi Buffon a expressar os seus sentimentos pelo defesa central.

Já esta segunda-feira, dia em que Astori iria assinar um novo vínculo com a Fiorentina, o clube anunciou que a renovação vai avançar, doando o salário à família do italiano.

