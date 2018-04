Desporto Comité junta jovens na Serra da Estrela para transmitir valores olímpicos Por

Durante esta semana, 25 jovens participam, na Serra da Estrela, no primeiro Campo Olímpico realizado em Portugal, com o objetivo de experimentarem modalidades de inverno e de ficarem a conhecer os valores olímpicos.

O programa promovido pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), que começou hoje e se prolonga até sábado, conta com participantes de todo o país entre os 12 e os 16 anos, que vão experimentar esqui e snowboard, mas também ter atividades que lhes permitam conhecer melhor a fauna e a flora da Serra da Estrela.

Pedro Farromba, membro da Comissão Executiva do COP e presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, explica que os jovens foram selecionados através de um concurso nacional, em que tinham de participar com uma frase, e a escolha não teve em conta as competências desportivas.

“A ideia é que os miúdos não tenham contacto com as modalidades, para as aprenderem durante o campo de férias. É um primeiro contacto que vão ter e esperamos despertar-lhes o bichinho por estes desportos”, salienta o dirigente, em declarações à agência Lusa.

Na quarta-feira, os 25 jovens vão estar com alguns atletas olímpicos, como Susana Feitor, João Silva e Joaquim Videira, para lhes serem transmitidos os “valores olímpicos”.

“Eles vão ter conversas com atletas olímpicos, para lhes explicar como é feita a preparação, tudo o que envolve os Jogos Olímpicos. Queremos que lhes sejam passados os valores olímpicos. A partilha, a amizade, a superação dos desafios, como se trabalha para atingir os objetivos”, acrescenta Pedro Farromba, que informa estar previsto para o verão um segundo Campo Olímpico, também na Serra da Estrela.

José Manuel Constantino, presidente do COP, sublinha, em comunicado, que esta é a implementação, em Portugal, de uma parceria que o patrocinador do evento, a Bridgestone, tem com o Comité Olímpico Internacional.

“Estamos entusiasmados com esta iniciativa, que ajudará a transmitir as mensagens e a cultura olímpica aos jovens portugueses que frequentarem os campos de férias. Este é o primeiro que organizamos, mas estamos certos de que esta será uma iniciativa com mais edições, a começar desde logo pela segunda, que acontecerá ainda este ano, dedicada essencialmente às modalidades olímpicas de verão”, acentua.

O Campo Olímpico de Portugal conta ainda com a parceria da Pousada da Juventude da Serra da Estrela, onde os jovens ficam alojados toda a semana.

