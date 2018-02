Economia Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa contestada em abaixo-assinado Por

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, liderada por Fernando Gonçalves, está a ser contestada por um grupo de “200 a 300 trabalhadores”, que iniciou um abaixo-assinado a exigir a destituição dos responsáveis.

Uma fonte sindical, que o Diário de Notícias cita sem identificar, assegurou que o documento, posto a circular na semana passada, reúne já “bem mais do dobro dos 100 [subscritores] necessários” para ser levada a plenário.

“O motivo da exigência de destituição prende-se com a falta de hombridade da referida Comissão de Trabalhadores no processo negocial referente à questão que se prende com os novos horários e que opõe os trabalhadores à Administração da Autoeuropa”, indica o texto do abaixo-assinado.

A contestação à CT surge no contexto do prolongado diferendo entre os funcionários da Autoeuropa e a administração quanto ao trabalho ao sábado, numa altura em que a empresa está comprometida com as entregas do T-Roc, o novo modelo da Volkswagen.

A CT, contactada pelo DN, garantiu desconhecer a existência do abaixo-assinado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar