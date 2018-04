O comentário de Matic que Gaitan apagou

Nico Gaitan e Matic foram companheiros de equipa no Benfica, mas as suas carreiras sofreram caminhos distintos. Os jogadores vão mantendo o contacto nas redes sociais mas, esta segunda-feira, o sérvio terá feito um comentário que não agradou a Gaitan, que o apagou de imediato.

O atual momento da carreira é bem distinto para Gaitan e Matic. Desde que abandonaram a Luz, o argentino viajou até ao Atlético de Madrid – onde não se impôs – e acabou transferido para a China, onde representa o Dalian Yifang; Matic regressou a Inglaterra, foi campeão pelo Chelsea e agora alinha no Manchester United, novamente sob as ordens de José Mourinho.

Apesar da distância, os dois antigos companheiros vão mantendo contacto através das redes sociais. No entanto, nesta segunda-feira, a conversa não chegou a existir porque, ao que parece, Gaitan apagou o comentário do sérvio.

Numa publicação onde o argentino surge com as cores do novo clube, Matic comentou dizendo “muito dinheiro”, mas o comentário entretanto foi apagado.