Comentadora política dinamarquesa dá que falar… e não é pelos comentários

Nikita Klaestrup é modelo, estrela de televisão e… comentadora política. A jovem dinamarquesa, de 22 anos, tem ganho cada vez mais seguidores nas redes, mas estes não se devem aos seus comentários. Perceba porquê.

Agora com 22 anos, Nikita Klaestrup conta já com alguns anos envolvida em esferas políticas. Membro dos ‘Jovens Conservadores’ da Dinamarca até 2015, foi eleita presidente da associação local em Lolland-Falster. Antes, em 2013, concorreu para líder do partido conversador nas eleições locais mas, apesar dos 128 votos, não foi eleita.

Agora pertence à Aliança Liberal e é comentadora política, mas não são as suas ideologias que lhe têm valido cada vez mais brilho nas redes sociais.

Dotada de um corpo invejável, Nikita é também modelo e já participou em vários programas televisivos. A ‘correr por fora’ da política, esta jovem dinamarquesa tem conquistado cada vez mais seguidores, e é fácil perceber porquê.

