Economia Combustíveis mais caros na próxima semana Por

A próxima semana vai arrancar com aumentos no preço dos combustíveis, tanto no gasóleo como na gasolina, refletindo o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais. É esperado um aumento até dois cêntimos.

A partir de segunda-feira, a gasolina e o gasóleo devem ficar mais caros e, por isso, se tiver de abastecer, não espere pelo arranque da nova semana.

O preço da gasolina deverá aumentar entre 1,5 a dois cêntimos por litro, enquanto que o gasóleo deverá ter o seu preço aumentado em dois cêntimos, sensivelmente.

As recentes declarações de Donald Trump onde deixou no ar a ideia de que os EUA podiam enviar misseis para a Síria fizeram agitar os mercados e o preço do petróleo disparou.

Deste modo, nos postos de abastecimento, na próxima semana, o preço médio praticado em Portugal para o litro de gasolina simples 95 octanas deverá ser de cerca de 1,52 euros.

De acordo com dados económicos e a tendência das cotações do petróleo nas últimas sessões nos mercados internacionais, o preço do litro do gasóleo deverá fixar-se nos 1,30 euros por litro.

Gasolina simples 95 octanas: 1,52 euros/litro Gasóleo: 1,30 euros/litro

Se para quem quer abastecer o carro a gasóleo – combustível mais utilizado em Portugal – o preço deverá sofrer um aumento maior, os automobilistas que pretendem abastecer os seus veículos com gasolina também não têm muitas razões para sorrir. Daí que, se pretender abastecer o carro, não espere pelo começo da próxima semana.

O custo dos combustíveis reflete a tendência das cotações do petróleo nos mercados internacionais, nas últimas sessões.

Para antecipar estes valores, como é habitual, é levado em conta o comportamento da moeda e o seu efeito cambial (relação do euro face ao dólar), tal como as estimativas de oferta e procura da matéria-prima, ao longo da semana.

Além disso, as subidas e descidas nos postos de abastecimento podem variar consoante as marcas e as localidades, sendo possível que em alguns postos esse ajustamento não aconteça.

Os valores médios aqui antecipados pelo PT Jornal não dispensam, por isso, a consulta das plataformas oficiais (como, por exemplo, a Direção-Geral de Energia e Geologia), durante a próxima semana.

12 PARTILHAS Partilhar Tweetar