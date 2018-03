Local Colisão em Gaia faz dois feridos Por

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na A1, em Gaia, provocou este domingo dois feridos, um dos quais em estado grave.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citado pelo Notícias ao Minuto, o acidente terá acontecido perto da zona da Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia e da estação de comboios de Coimbrões.

O alerta para o sinistro foi dado pelas 15h14.

A brigada de trânsito da GNR está no local, bem como 13 elementos dos bombeiros de Coimbrões, apoiados por cinco viaturas.

A circulação decorre mais lentamente, não tendo sido necessário haver corte das vias.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar