Colisão entre comboios faz dois mortos e 70 feridos (com vídeo)

Uma colisão entre um comboio de mercadorias e um de passageiros na cidade de Cayce, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, provocou este domingo pelo menos dois mortos e 70 feridos.

A colisão aconteceu na sequência do descarrilamento do comboio de passageiros, onde seguiam 139 pessoas com destino a Miami, tendo saído de Nova Iorque.

Entre os 70 feridos estão sete pessoas com ferimentos graves, tendo sido transferidos para os hospitais locais.

Há registo de pelo menos duas vítimas mortais.

As autoridades e serviços de emergência montaram um centro de apoio perto do local do descarrilamento, no Pine Ridge Middle School, de forma a receber e tratar as vítimas.

