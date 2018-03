Local Colisão com camião provoca caos no trânsito na Maia Por

Uma colisão que envolveu dois carros e um camião, na tarde deste sábado, está a provocar o caos no trânsito junto ao MaiaShopping, em Águas Santas, na Maia.

De acordo com o Jornal de Notícias, a fila de saída do parque de estacionamento do centro comercial é longa, pelo que há quem esteja a tentar sair há mais de uma hora.

Da colisão resultaram quatro feridos – um em estado grave – tendo todos sido transportados para o Hospital de São João, no Porto.

Os Bombeiros Voluntários de Ermesinde e o INEM estiveram no local.

A origem do acidente não é, para já, conhecida.

