Colegas fazem 3300 horas extra para ajudar pai com filho doente

Andreas Graff viu o filho ficar internado a lutar contra a leucemia, enquanto a sua esposa morreu tragicamente, de morte súbita. Conseguiu ‘sobreviver’ à situação dramática com a ajuda dos colegas de trabalho, que lhe doaram quase 3300 horas extras, para que pudesse ficar perto do filho doente.

O pequeno Julius tinha apenas 3 anos quando lhe foi diagnosticada leucemia, o que o levou a ficar internado durante nove semanas. Assim que a recuperação deu indícios positivos e o pequeno estava prestes a regressa a casa, em Hesse, na Alemanha, a sua mãe morreu tragicamente de doença cardíaca.

Andreas, o pai, não teve outra opção que não pedir todas as férias que lhe restavam para poder estar com o filho. Além de lutar contra a doença do filho e a perda da esposa, Andreas estava receoso em perder o trabalho, na linha de montagem de um empresa de design.

Sem o conhecimento de Andreas Graff, a gerente de recursos humanos da empresa, Pia Meier, enviou um apelo aos 650 colegas de Graff para que lhe doassem horas extras. A ‘petição’ foi assinada imediatamente, mesmo por aqueles que não o conheciam.

De acordo com o Mirror, a gerente da empresa mostrou-se surpreendida pela contribuição de todos, mas sem paralelo face à felicidade do pai.

A generosidade dos colegas de Andreas Graff, fizeram com que ele recebesse 3264 horas, o que lhe permite estar ao pé do filho durante bastante tempo.

O pequeno Julius, que completou 5 anos em fevereiro, ultrapassou a quimioterapia e está bem de saúde, sendo que regressará a casa e à escola brevemente.

