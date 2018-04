Nacional “Coisa feia”: Cláudio Ramos revela como foi ignorado por Júlio Isidro Por

Cláudio Ramos alimentou “a polémica com o Júlio Isidro” ao recordar a “coisa feia” que o mais veterano lhe fez, “há uns 25 anos”. “A diferença é que agora tenho 44 anos e toda a gente sabe o que faço. Na altura, teria uns 19 e apenas sonhos e vontades”, salientou.

O suposto conflito começou há uns dias, quando Cláudio Ramos disse, num programa Passadeira Vermelha, que não gostava de Júlio Isidro.

“Há tempos, fez-me uma coisa feia”, justificou.

Foi o ponto de partida para ser criada mais uma polémica.

“Apareceram a seguir uma data de títulos como este de ‘Cláudio acusa Júlio Isidro de lhe ter feito uma coisa feia'”, salientou Cláudio Ramos.

Para evitar “interpretações fora de contexto”, o apresentador da SIC Caras explanou que “coisa feia” tinha feito Júlio Isidro.

“Júlio tinha na altura uma produtora, a JIP. Por iniciativa minha e depois de falar ao telefone com a sua produção, enviei por carta uma data de propostas de rubricas” para o novo programa que a JIP estava então a preparar.

“Insistente, liguei para a produtora e foi-me marcada uma conversa com Júlio Isidro. Assim fiz: meti-me no autocarro e antes da hora marcada estava na sala de espera para falar com o senhor Júlio”, continuou Cláudio Ramos.

Chegando ao ponto de se lembrar que “os sofás eram, se não me engano, amarelo mostarda”, o então jovem de 19 anos ficou à espera de uma reunião que… não aconteceu.

“Esperei meia hora, uma hora, duas horas… Perdi a conta ao tempo e deixei de encontrar posição no sofá. Mais tarde, uma simpática senhora veio dizer-me que ‘o senhor Júlio continuava em reunião e já não o vai conseguir atender’. Achei feio”.

“Para um miúdo que se desloca 400 km, investe dinheiro no autocarro e na sua melhor camisa, para ter aquilo que considera uma reunião de trabalho ficar plantado na sala de espera não é uma coisa bonita. Para o Júlio, que na altura se preparava para assumir (ou teria assumido) a direção de programas da TVI, haveriam outras prioridades. A esta distância, eu entendo, mas não gostei”, insistiu Cláudio Ramos.

No longo texto, o apresentador da SIC Caras reconheceu que, apesar de não gostar “profissionalmente” de Júlio Isidro, o considera “uma referência na televisão em Portugal”.

