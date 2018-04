Desporto Clube transmontano solta foguetes antes de tempo e… apanha as canas Por

Diz o povo no alto da sua sabedoria que manda a prudência que não se deitem foguetes antes da festa. Porém, os adeptos do Montalegre não tiveram calma, festejaram com fogo de artifício antes do tempo e acabaram por… apanhar as canas, pois não garantiram a manutenção, que julgavam estar assegurada.

No duelo entre Montalegre e Arões, os transmontanos precisam de vencer para carimbar a manutenção na Serie A do Campeonato de Portugal e cedo se adiantaram no marcador, mantendo a vantagem até aos 90 minutos, altura em que o fogo de artifício começou a ser lançado.

Alheios à festa antes de tempo, os jogadores do Arões marcaram e obrigaram os adeptos do Montalegre a apanhar as canas.

É verdade que a manutenção está agora apenas a um ponto de distância mas os adeptos ficaram com uma lição para a vida; nunca lançar foguetes antes da festa.

Na próxima jornada, o Montalegre visita o terreno do Mirandela, em encontro da 29.ª jornada do campeonato.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar