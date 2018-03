Cultura Clérigos com visitas noturnas no período de Páscoa Por

A Torre dos Clérigos vai permitir visitas noturas, a partir desta sexta-feira até dia 1 de abril, no período compreendido entre as 19h00 e as 23h00, com entradas gratuitas e um concerto de acesso livre.

A Irmandade dos Clérigos diz que o objetivo passa por dar “uma experiência única” aos visitantes da Invicta na quadra pascal.

Já no Dia do Pai a Irmandade, segundo adianta a Câmara Municipal do Porto, pretende “brindar todos os pais [acompanhados pelos filhos] com entradas gratuitas ao património dos Clérigos”.

O Dia do Pai é celebrado no dia 19 de março. Porém, dia 18 (domingo) os Clérigos assinalam a data.

Até final deste mês, a Igreja dos Clérigos recebe concertos de órgão de tubos, sempre às 12h00.

Vista como um ex-libris da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos é património nacional desde 1910.

