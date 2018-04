Nacional Cláudia Vieira beija Inês Aires Pereira em ‘Paixão’ Por

As atrizes Cláudia Vieira e Inês Aires Pereira protagonizam uma cena lésbica, na telenovela ‘Paixão’, emitida pela SIC. A estação de Carnaxide anuncia a cena para breve: “Vem aí: Teresa beija Camila”, pode ler-se, espaço dedicado à telenovela, no site da SIC. Depois da RTP e da TVI, é a SIC a quebrar tabus na televisão portuguesa.

Já se sabia que Cláudia Vieira iria protagonizar uma cena lésbica – tal como já sucedeu, em diversos episódios, na telenovela ‘Jogo Duplo’, da TVI, com as atrizes Jani Zhao e Anna Eremin – e a estação de Carnaxide anuncia esse episódio para “breve”.

“Teresa e Camila treinam boxe e Teresa, enervada, dá-lhe um golpe, deixando-a atordoada. A seguir, Teresa faz-lhe o curativo e, no meio da cumplicidade, beija Camila, deixando-a sem reação”, pode ler-se, no espaço dedicado à novela, no site da SIC.

Juntamente com o texto, uma foto do momento em que as personagens Teresa e Camila, representadas por Cláudia Vieira e Inês Aires Pereira, trocam um beijo, num enredo onde a atriz Patrícia Tavares também entra, com cenas folgosas com Cláudia Vieira. Saiba mais.

As relações homossexuais deixaram definitivamente de ser tabu nas televisões. E mostraram, num passado recente, que geram audiência.

Há cerca de um ano, na RTP, na série ‘Filha da Lei’, duas jovens atrizes, Bruna Quintas e Alba Baptista, vestiram a pele de um casal de lésbicas.

É arte, é representação corajosa, o que suscitou, na altura, inúmeros elogios nas redes sociais.

Também na TVI Jani Zhao e Anna Eremin superaram essa barreira.

Recorde a cena protagonizada pelas atrizes, que se tornou num dos vídeos mais vistos no espaço da novela no Facebook:

