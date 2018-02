CLASH ou o ‘aperitivo’ antes das 500 Milhas de Daytona

Os preparativos para o arranque da temporada do Campeonato NASCAR são extensos e compreendem uma prova prévia. Uma espécie de ‘medir de forças’ entre os vários concorrentes.

Este ano o CLASH – assim se chama a corrida que serve de ‘aperitivo’ para as famosas 500 Milhas de Daytona – foram mais uma interessante batalha, com incidentes e acidentes, em que os homens da Penske levaram a melhor no final, ficando alguns dos principais pelo caminho, como foi o caso de Jimmie Johnson e de Kyle Busch.

Brad Keselowski fez a festa no final, mas no próximo fim de semana como será? Para já fique com este resumo do CLASH em Daytona.