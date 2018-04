Desporto Claques de Málaga e Real Madrid combinam combate antes do jogo Por

A imprensa espanhola dá conta de um combate combinado entre a claque ‘La Casa Nostra’, do Málaga, e os ‘Ultras Sur’, do Real Madrid. O acerto de contas teve lugar antes do duelo deste domingo, que opôs as duas equipas.

A tendência é já conhecida da Rússia, mas parece ter chegado a Espanha. Antes do embate a contar para a Liga Espanhola, entre o Málaga e o Real Madrid, as claques dos dois emblemas encontraram-se para um ‘acerto de contas’.

O combate aconteceu num local fora da cidade de Málaga e teve regras bem definidas. Dez homens contra outros 10, sem armas, apenas com confronto físico.

De acordo com os relatos nas redes sociais, foram os adeptos ‘merengues’ quem venceram o duelo – à imagem do que aconteceu dentro do relvado, com o Real a vencer por 2-0.

Há, inclusive, fotografias que comprovam o combate. Veja.

Arranged fight 15.04.2018 Real Madrid (Ultras Sur) vs. Malaga (La Costa Nostra) 10×10 Win Ultras Sur (in black) pic.twitter.com/YE2INauOtt — HooligansTV (@HooligansTV1) 15 de abril de 2018

15.04.2018. Ultras Sur, Real Madrid vs La Costa Nostra, Málaga. 10×10. Victoria US. Honor a ambos grupos! pic.twitter.com/069NRdgwKf — Ultras OF (@ULTRASOF) 15 de abril de 2018

Malaga vs Real Madryt. La Costa Nostra vs Ultras Sur, 10х10. Zwycięstwo Ultras Sur . pic.twitter.com/MNfR9T8HcH — Avanti News (@Avanti__News) 15 de abril de 2018

