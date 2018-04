Motores Citroën utiliza um ‘joker’ para fazer evoluir o C3 WRC para a Argentina Por

Os resultados da Citroën no Campeonato do Mundo de Ralis estão longe do que a marca francesa pretende, razão pela qual vai utilizar um ‘joker’ de chassis na Argentina para fazer evoluir o C3 WRC.

Num terreno onde no passado a marca do ‘Double Chevron’ já obteve bons resultados, esta novidade pode ser uma importante ‘ferramenta’para Kris Meeke e Craig Breen, que regressa ao WRC depois de na Córsega ter cedido o seu lugar a Sebastien Loeb.

As novidades nos C3 WRC para a prova argentina situam-se, para além do chassis, também ao nível do eixo traseiro. O que, segundo o diretor da equipa, “permitirá alargar um pouco mais a janela de utilização do C3”.

”A nova geometria de trem traseiro visa conseguir um comportamento ainda mais constante, qualquer que seja a evolução do terreno e, por isso, ter uma maior confiança dos pilotos atrás do volante”, acrescenta o diretor da Citroën Sport.