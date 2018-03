Motociclismo Cirurgia condicionou prestação de Jonathan Rea em Phillip Island Por

O Campeão do Mundo de Superbikes, Jonthan Rea, revelou que uma cirurgia a uma mão três semanas antes da primeira prova da temporada condicionou a sua prestação em Phillip Island.

O britânico da Kawasaki feriu-se numa mão durante treinos de motocross no início de Fevereiro, e foi transportado à clínica Tres Torres em Barcelona, para ser operado a um dedo. A equipa e o piloto tomaram a decisão de não tornarem pública a cirurgia até depois da prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2018, no passado fim de semana em Phillip Island (Austrália).

Agora, num post na rede social Instagram, ‘Johnny’ Rea revelou que foi submetido a uma intervenção cirúrgica, e que durante o fim de semana australiano ainda padeceu de um vírus. Apesar de todas estas contrariedades o britânico da Kawasaki alinhou nas duas corridas, subindo ao pódio no confronto de sábado e terminando em quinto no domingo. Duas performances modestas para um Campeão do Mundo que reunia a maior dose de favoritismo.

Em Phillip Island foi Marco Melandri, da Ducati, quem saiu vencedor nas duas corridas, saindo da Austrália no comando destacado do ‘Mundial’ de Superbikes, enquanto Jonathan Rea é terceiro. Um contraste com o seu companheiro de equipa, Tom Sikes, que conseguiu um segundo e um quarto lugares, e também foi submetido a uma cirurgia no começo do ano, depois de partir vários ossos num acidente ocorrido durante os treinos da prova de Portimão na época passada. Semanas antes de Philip Island Sikes foi operado para que lhe fosse removida uma placa de metal ortopédica.