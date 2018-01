Cinto de segurança de três pontos na base de uma polémica

A Volvo veio a público contestar uma campanha lançada por outra marca em que esta dizia ter inventado o cinto de segurança de três pontos, algo que o construtor reclama para si, ao lançar o dispositivo no mercado pela primeira vez em 1959. Por essa razão emitiu um comunicado onde pretende esclarecer o tema.

Conhecida por ser pioneira na segurança automóvel, a Volvo sempre inovou nesse campo, e o cinco de segurança de três pontos é um dispositivo que se estima já ter salvo mais de um milhão de vidas humanas.

A marca sueca patenteou invenção do cinco de segurança de três pontos que entrou no mercado com o Volvo PV544 a 13 de agosto de 1959, com o primeiro exemplares a ser comercializado por um concessionário de Kristianstad, na Suécia. No mercado nórdico para além dos PV544 também o P120 (Amazon) recebeu este equipamento de segurança.