Cinco mortos em tiroteio na Pennsylvania

De acordo com o USA Today, que cita fontes oficiais, as vítimas mortais são duas mulheres e três homens.

Uma das vítimas poderá ser o atirador, ainda que essa informação não tenha sido confirmada. Os motivos do tiroteio são também desconhecidos.

Uma das vítimas acabou por morrer já no hospital, ao passo que os outros óbitos aconteceram no local do tiroteio – numa estação de lavagem de carros.