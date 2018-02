Cinco mortos em colisão entre helicópteros militares

Uma colisão entre dois helicópteros militares franceses provocou cinco mortos, de acordo com números provisórios adiantados pela imprensa local. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, sobre o lago de Carcès, perto de Saint-Tropez, no Sul de França.

“Os helicópteros caíram, com três pessoas num e duas no outro, sendo que todas elas morreram”, revelaram à imprensa as autoridades.

A colisão correu às 09h00 locais. Os helicópteros militares pertencem a uma escola de aviação

Na manhã de sexta-feira, cerca de 20 operacionais estavam no local, auxiliados por meios aéreos.

