Nas Notícias Cinco detidos na ‘Operação Lex’ Por

A Polícia Judiciária confirmou que foram detidos quatro homens e uma mulher, sendo dois advogados e um terceiro oficial de justiça, e constituídos vários arguidos, no âmbito da ‘Operação Lex’, uma investigação num processo que resulta de uma certidão extraída da designada operação ‘Rota do Atlântico’, onde é investigado o juiz Rui Rangel.

As autoridades confirmam que, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), realizou uma operação a nível nacional, tendente a confirmar a eventual prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada, no âmbito de um inquérito que corre termos no Supremo Tribunal de Justiça, coadjuvado pelo Departamento Central Investigação e Ação Penal.

Em comunicado, a PJ diz que “no decurso da operação foram realizadas trinta e três buscas, sendo vinte domiciliárias, três a escritórios de advogados, sete a empresas e três a postos de trabalho”.

A operação contou com a participação de cerca de centena e meia de investigadores da PJ.

Agora, os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

