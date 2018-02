Cinco bancos cobraram 1876 milhões em comissões apenas num ano

Só em 2017, o lucro dos cinco maiores bancos nacionais com as diversas comissões aumentou mais de 100 milhões de euros face ao ano anterior.

As contas foram feitas pela agência Lusa, envolvendo as comissões cobradas por Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Santander Totta, BPI e Montepio Geral.

Em 2017, as comissões bancárias renderam a este quinteto 1876,8 milhões de euros, mais 102,8 milhões do que tinham recolhido no ano anterior.

A média coincide com o número antes apresentado pela Deco: os bancos retiram aos clientes, em nome das comissões, mais de cinco milhões de euros por dia.

O Millennium BCP é quem mais abusa das comissões, recebendo mais de 666,7 milhões de euros em 2017.

Seguiu-se a CGD, com 465 milhões, enquanto o Santander Totta cobrou 331,1 milhões de euros.

Ao BPI, as comissões bancárias valeram 297 milhões, enquanto o Montepio angariou 117 milhões.

10 PARTILHAS Partilhar Tweetar