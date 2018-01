Cigarros eletrónicos potenciam vício entre jovens

Os cigarros eletrónicos vão ganhando cada vez mais ‘adeptos’ mas as evidências científicas não conseguem, pelo menos para já, dizer se estes trazem mais vantagens ou menos à saúde pública do que os convencionais cigarros. Um estudo recentemente publicado nos EUA adianta algumas considerações, entre as quais uma reveladora do aumento do vício por cigarros eletrónicos entre os jovens por causa da nicotina.

No entanto, este estudo realizado por investigadores da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos EUA nota que fumar cigarros eletrónicos em vez dos tradicionais cigarros pode ser vantajoso para a saúde dos adultos.

Certo é que os investigadores apelam a novos estudos para se perceberem os efeitos desta utilização a longo prazo na saúde pública.

“Nesta fase, não é possível saber se o cigarro electrónico tem um impacto positivo ou negativo para a saúde pública”, explicou David Eaton, um dos responsáveis pelo relatório agora conhecido.

Docente na Universidade de Washington, em Seattle, e presidente do conselho editorial do relatório que agora foi conhecido – e que foi encomendado pelo congresso norte-americano – David Eaton explica a preocupação dos investigadores com o vapor que é lançado.

“Os efeitos adversos dos cigarros electrónicos sobre a saúde de adolescentes e de adultos que não fumam tabaco também merecem alguma preocupação”, salientou.

Após a análise de cerca de 800 estudos científicos, o relatório nota que, se por um lado a nicotina presente nos cigarros eletrónicos pode viciar os jovens, por outro, nos adultos poderá ter mais vantagens que os convencionais cigarros.

Como as evidências científicas não apontam para um caminho claro, os investigadores apelam a novos estudos.

