Ciclista multado pela câmara depois de cair em buraco na estrada

Um ciclista caiu num dos muitos buracos que, por esta altura, surgem no asfalto. Decidiu processar a câmara pelos danos na bicicleta, mas acabou multado pela polícia por ter provocado danos… no buraco.

Se os buracos no asfalto são já um dado adquirido durante todo o ano, nesta altura, invadida por condições climatéricas agressivas, estes tornam-se um pesadelo ainda maior. Ao que parece, em Moscovo, cair num deles é também considerado crime, pelo menos para Andrei Chikin.

O ciclista, natural de uma região a 600 quilómetros da capital russa, caiu ao ‘tropeçar’ num dos buracos da estrada e, devido aos danos no velocípede e no próprio corpo, decidiu apresentar queixa na Câmara Municipal pelo mau estado da via pública.

Acontece que, ao invés de receber um indemnização, Chikin acabou multado por alegadamente ter provocado danos no buraco, o que deixou o ciclista (naturalmente) revoltado.

Perante o insólito, o ciclista decidiu apresentar nova queixa contra a conduta policial e recorreu às redes sociais – a versão russa do Facebook, VKontakte – para partilhar a história.

Dada a polémica gerada em volta da situação, os agentes decidiram retirar a multa a Andrei, considerando ser apenas necessária uma reprimenda verbal, para que o ciclista tivesse cuidado e não voltasse a cair num buraco.

Estranhamente, a multa desapareceu, mas o buraco também.

