Desporto Ciclista João Almeida vence Liège-Bastogne-Liège em sub-23

João Almeida (Hagens Berman Axeon) tornou-se hoje no primeiro português a vencer a corrida de sub-23 da clássica velocipédica Liège-Bastogne-Liège, na Bélgica.

O corredor português de 19 anos concluiu no velódromo de Ans os 173,4 quilómetros, desde Bastogne, em 04:09.29 horas, menos 15 segundos do que o italiano Andrea Bagioli (Colpack) e o francês Alexys Brunel (CC Etupes), na segunda e terceira posições, respetivamente.

João Almeida destacou-se do restante grupo de fugitivos nos últimos 10 quilómetros, conseguindo vantagem suficiente para vencer a prova isolado, sucedendo no historial da prova ao holandês Bjorg Lambrecht.

O melhor resultado de um português neste escalão tinha sido o terceiro lugar obtido por Ruben Guerreiro, em 2016.

Ivo Oliveira (Hagens Berman Axeon) terminou a prova na 20.ª posição, a 40 segundos do seu companheiro de equipa, enquanto Tiago Antunes (Centro Mundial de Ciclismo) não foi além do 107.º posto, a 10.05 minutos do vencedor.

