Chuvas fortes e granizo nesta segunda-feira

Como tem sido hábito nos últimos dias, as chuvas intensas vão marcar esta segunda-feira em Portugal, que deverá contar com granizo e vento e agitação marítima forte. Nos arquipélagos da Madeira e Açores, a chuva será uma constante, ainda que de forma mais moderada.

De acordo com as meteorologistas Cristina Simões e Joana Sanches, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), podemos esperar uma segunda-feira, 5 de março, com “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e em especial nas regiões norte e centro, diminuindo de intensidade e frequência na região sul a partir do final da tarde”.

O IPMA alerta ainda para as “condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo” e para a “queda de neve acima dos 1000/1200 metros nas regiões norte e centro” e de “800/1000 no extremo da região norte”.

De resto, de norte a sul do país, será também registada uma “pequena subida da temperatura mínima”, com “vento forte a moderado”.

Açores e Madeira

A região dos Açores terá “períodos de chuva a partir da tarde”, com o “céu muito nublado”.

O arquipélago da Madeira terá um cenário semelhante, antecipa o IPMA, com destaque para o vento moderado a forte, chegando a rajadas de 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, aumentando para 4,5 a cinco metros a sul do Cabo Mondego e passando a ondas oes-noroeste no final do dia”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “14ºC”.

