Nas Notícias Chuva e vento deixam País em alerta laranja Por

Todo o território continental de Portugal está hoje sob alerta laranja, assim como o arquipélago da Madeira, com a previsão do tempo a antecipar chuva, vento e até queda de neve.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a queda de neve poderá registar-se nos pontos acima dos 400 metros no distrito da Guarda, pelo que o aviso laranja (o segundo mais grave) é válido entre as 9h00 e as 15h00.

Nos distritos de Bragança e Vila Real, o aviso laranja também se deve à previsão de queda de neve, mas para vigorar entre as 18h00 de hoje e as 6h00 de quarta-feira.

Nas regiões montanhosas, o IPMA prevê rajadas que podem atingir os 130 quilómetros por hora. Aqui, o alerta é válido desde as 3h27 de hoje até as 3h00 de quinta-feira.

Já os distritos de Setúbal, Beja e Faro (neste, a costa ocidental) estão sob aviso laranja devido à agitação marítima, sendo de esperar ondas de sudoeste com cinco a 6,5 metros de altura, podendo chegar a 12 metros de altura máxima, entre as 18h00 de amanhã e as 21h00 de quinta-feira.

Na costa sul algarvia, o mesmo aviso estará em vigor por ondas de sudoeste com cinco a seis metros, que podem também chegar aos 12, em especial no barlavento, desde as 3h00 até às 15h00 de quinta-feira.

Para o arquipélago da Madeira, a previsão do IPMA é de “períodos de chuva, por vezes forte”, com “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”, até às 15h00.

