Nas Notícias Chuva regressa esta segunda-feira Por

Esta segunda-feira, dia 2 de abril, marca o regresso de “períodos de chuva ou aguaceiros”, bem como uma “pequena descida da temperatura máxima”. Nos arquipélagos da Madeira e Açores, os “aguaceiros fracos” serão uma constante.

Segundo as informações do meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “céu muito nublado” e com “períodos de chuva ou aguaceiros”.

É também antecipada a “possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde”.

De resto, o “vento será por vezes forte no litoral norte e centro e nas terras altas”, onde as rajadas podem chegar aos 80 quilómetros por hora. A temperatura mínima vai registar uma ligeira subida, em contraponto com a máxima, que deverá descer.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores, o IPMA antecipa “períodos de céu muito nublado com abertas” e “aguaceiros fracos”.

Na Madeira, são previstos “períodos de céu muito nublado” e “aguaceiros em geral fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, sendo mais prováveis até ao início da manhã”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com dois a três metros, sendo ondas de oeste/noroeste um a dois metros a sul do Cabo Raso”. A temperatura da água do mar será entre “13/15ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sueste com um metro, passando a ondas sudoeste a partir da tarde”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

7 PARTILHAS Partilhar Tweetar