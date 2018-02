Fórmula 1 Chuva e quase só Fernando Alonso em pista Por

Com as condições climatéricas a agravarem-se no Circuito da Catalunha, a ação em pista no terceiro dia de testes de pré-época de F1 em Barcelona foi escassa.

Chuva, depois da neve e do gelo contribuíram para que a atividade fosse pouco expressiva, com apenas cinco carros a apenas se aventurarem a ir para um traçado de Montemeló encharcado. Mesmo assim, e talvez por ser ‘santo da casa’, Fernando Alonso foi um dos poucos a ter coragem para ir para a pista, conseguindo mesmo assim efetuar apenas 11 voltas.

Foi nos últimos minutos que Alonso realizou a melhor marca da jornada (2m18,268s), melhorando em mais de três segundos o seu registo. Embora não tenha grande significado, foi a primeira vez desde 2015, em Jerez de La Frontera, que um piloto da Mclaren liderou a tabelha de tempos numa sessão de testes de pré-temporada.

O começo do dia foi atrasado em três horas, devido à queda de neve durante a noite e que continuou durante a manhã. Quando a pista ‘abriu’ já eram 12h00 (locais), sendo também Fernando Alonso o primeiro a ir para a pista, completando então uma volta. Depois foi a vez de Daniel Ricciardo o imitar no Red Bull, não sem ir à gravilha de uma escapatória. Marcus Ericsson, Robert Kubica e Brendon Hartley também rodaram, já numa altura em que Alonso se preocupava em verificar uma série de verificações e testes no McLaren MCL33.