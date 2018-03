Nas Notícias Chuva, neve, vento e agitação marítima deixam todo o país em alerta amarelo Por

A chuva, neve, vento e agitação marítima, que deverão estender-se de norte a sul, colocaram este sábado todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo.

De acordo com Pedro Arante, da Proteção Civil, em declarações à agência Lusa, a chuva – por vezes forte e com trovoada – deverá estender-se progressivamente desde o distrito de Viana do Castelo até à região sul, onde deverá chegar às 21h00, prolongando-se, mais tarde, até Setúbal, Faro e Beja.

É também possível queda de neve a partir dos 800/1000 metros de altitude, especialmente nos distritos do nordeste, Vila Real e Bragança, estendendo-se até aos da Guarda e Viseu, e em toda a zona da Serra da Estrela.

O comandante Pedro Arante alertou ainda para a forte agitação marítima, que embora não atinja os níveis recentes, vai continuar intensa em toda a orla costeira, com a ondulação de sudoeste a ser de quatro a cinco metros.

“O aviso amarelo está associado aos quatro parâmetros analisados, como a chuva, neve, vento e agitação marítima”, referiu à agência Lusa Pedro Arante, confirmando que o mesmo se deve manter em vigor, pelo menos, até às 3h00 de domingo.

As condições meteorológicas que tem afetado o país desde dia 27 de fevereiro provocaram 1682 ocorrências registadas pelo Serviço Nacional de Bombeiros e da Proteção Civil (SNBPC), especialmente nos distritos de Lisboa, Viseu e Faro.

Até ao momento ainda não se registaram vítimas mortais associadas ao mau tempo, sendo que os danos materiais estão relacionados maioritariamente com inundações de habitações e com quedas de árvores ou outras estruturas na via pública.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar