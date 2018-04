Nas Notícias Chuva e mais frio esperados para quarta-feira Por

As condições climatéricas adversas vão continuar, nesta quarta-feira, onde são esperados “aguaceiros por vezes fortes até ao início da manhã” de Portugal continental, tal como vento forte e agitação marítima. Nos Açores e na Madeira também deverá chover.

As meteorologistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), antecipam uma “pequena descida da temperatura mínima” e aguaceiros que podem ser, por vezes, fortes na generalidade do território continental, até final da manhã e começo da tarde, sobretudo.

Ao longo do dia, os aguaceiros vão ser menos frequentes e menos intensos.

Existem ainda “condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo até ao início da manhã”.

Quanto ao vento será “fraco a moderado”.

Nas regiões do norte, o IPMA antecipa “aguaceiros, por vezes fortes até ao início da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde”.

A sul, a chuva deverá cair nas primeiras horas do novo dia e diminuir ao final da manhã.

De norte a sul é de esperar uma queda das temperaturas mínimas.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “céu muito nublado, com abertas para o fim do dia” e “períodos de chuva, passando a aguaceiros”.

Na Madeira, o IPMA antecipa “céu geralmente muito nublado, com abertas durante a manhã” mas existe a “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos” e ainda uma “pequena descida da temperatura máxima”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com quatro a cinco metros, sendo cinco a seis metros a norte do cabo Raso até ao início da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com um a dois metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

