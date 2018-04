Nas Notícias Chuva fraca no litoral norte neste sábado Por

Está previsto um aumento das temperaturas mínimas e máximas, neste sábado, na generalidade do território português. A chuva poderá cair, ainda que com pouca intensidade, de acordo com o que antecipam os especialistas do tempo e, sobretudo, no litoral norte.

Joana Sanches e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicam que o céu estará “geralmente muito nublado”, sendo esperada a queda de alguns “aguaceiros fracos nas regiões norte e centro, em especial no litoral” e que serão “de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã”.

Neste sábado está ainda prevista uma “pequena subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro” e uma pequena subida da temperatura máxima.”

Se a norte podem cair alguns “aguaceiros fracos”, a sul do território continental não é esperada precipitação.

Quanto ao vento irá soprar “fraco a moderado”.

Madeira e Açores

No arquipélago dos Açores é esperado um sábado com “aguaceiros fracos em especial na madrugada”.

Para a Madeira são antecipados alguns períodos em que poderá ocorrer “chuva fraca ou chuvisco”.

Também para este arquipélago está prevista uma “pequena subida da temperatura máxima”.

Condições no mar

A costa ocidental deverá ter ondas de “noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo para dois a 2,5 metros a partir da tarde.”

Quanto à costa sul terá ondas de “sudoeste com um a 1,5 metros.”

Veja o vídeo com as previsões do tempo:





