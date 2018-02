Sábado traz chuva fraca e mais frio

Para este sábado, dia 17 de fevereiro, os meteorologistas antecipam “períodos de chuva fraca ou aguaceiros”, especialmente da parte da manhã. Na região da Madeira, a chuva deverá fazer-se sentir da parte da tarde, enquanto os Açores podem esperar “céu muito nublado com abertas”.

A chuva que previsivelmente tomará conta do território continental, neste sábado, virá acompanhada por uma “descida da temperatura mínima”, mas também da “máxima”, em especial na região centro.

Os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Cristina Simões e Ricardo Tavares, antecipam ainda “neblina e nevoeiro matinal”, com o “céu geralmente muito nublado” em Portugal continental.

O vento será “em geral, fraco”.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “períodos de céu muito nublado com abertas”.

Já a Madeira deve ter um sábado com “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos” com “céu muito nublado”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com quatro a 4,5 metros, sendo três a quatro metros a sul do Cabo Raso, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “12/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas “de sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá ser entre os “14/15ºC”.

